Росія своїми діями спричинила масове знищення тваринного та рослинного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів.

Громадська зоозахисна організація UAnimals створила петицію, у якій закликає покарати Росію за екологічні злочини в Україні в результаті війни.

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до важких екологічних руйнувань. Росія влаштувала воєнний екоцид та своїми діями спричинила масове знищення тваринного та рослинного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів. Організація UAnimals закликає іноземні державні та міжнародні громадські організації, еко-активістів, об’єднавшись у єдину коаліцію, допомогти у боротьбі із агресором, що вчиняє екоцид, та спрямувати зусилля на збереження та післявоєнне відновлення навколишнього середовища України", – йдеться в петиції на адресу ООН, Європейського парламенту, парламентів країн-партнерів та міжнародних організацій.

Вплив війни на екологію України

За даними Державної екологічної інспекції України, за вісім місяців війни агресивні дії ЗС РФ призвели до того, що:

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182 880 кв. м ґрунту забруднено шкідливими речовинами;

2 365 129 кв. м землі завалені залишками знищених предметів та боєприпасів;

680 618 тонн нафтопродуктів згоріло за час обстрілів, що призвело до значного забруднення повітря;

23 286 га лісу було спалено ракетами чи снарядами – на відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років;

7 155 689 кв. м об’єктів знищено, зокрема й критичної інфраструктури, що також завдало значних збитків навколишньому середовищу України.

Наразі 20% природоохоронних територій України уражені війною. Росіяни окупували 8 заповідників і дванадцять національних природних парків. Практично 80% території національного парку "Святі гори" знищено. В окупованій "Асканії Новій" спостерігається гуманітарна криза.

За оцінками українських екологів, може йтися про знищення сотень тисяч або ж навіть мільйонів диких тварин. Водночас через вторгнення Росії загинули понад 6 мільйонів свійських тварин.

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