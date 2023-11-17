Пересихання великих водойм провокує утворення хмар пилу, який містить небезпечні речовини.

На берегах пересихаючих водойм можуть утворюватися маси пилу, що містить токсичні сполуки. Принаймні саме так зараз відбувається із Великим Солоним озером в американському штаті Юта.

Як пише Newsweek, нейротоксин, відомий як BMAA, був виявлений ​​в частинках пилу вченими з Університету Вайомінга, які досліджували узбережжя озера.

Велике Солоне озеро висихає через тривалу посуху в регіоні, а рівень води в ньому досяг історичного мінімуму. Особливо критичною ситуація була рік тому, коли озеро досягло найнижчого рівня води в історії.

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В результаті оголилася значна частина узбережжя самого озера та річок, що в нього впадають. Низький рівень води не лише становить загрозу для навколишньої дикої природи та водних ресурсів, він також піддає навколишнє середовище впливу токсичних частинок пилу.

Згаданий вище нейротоксин, який містить важкі метали та бактерії, раніше був пов’язаний із захворюваннями, які вражають нервову систему, такими як бічний аміотрофічний склероз (БАС), кажуть науковці. Ця хвороба може спричинити ослаблення м’язів і, зрештою, вплинути на здатність людини функціонувати фізично.

Раніше вчені з Дартмутського університету встановили, що серед людей, які живуть поблизу річок, де містяться ціанобактерії, спостерігається вищий рівень хворих на БАС. У більшості випадків незрозуміло, що його спричинило, хоча приблизно в 10% випадків він передається через родину.

Вважається, що нейротоксин також пов’язаний із хворобою Паркінсона та деменцією, однак необхідні додаткові дослідження щодо цього, зазначається в дослідженні.

Цей токсин розноситься вітром у навколишні райони, що створює серйозне занепокоєння для здоров’я в околицях озера. Якщо хтось зазнає впливу токсину протягом тривалого періоду часу, це збільшує ймовірність розвитку таких захворювань, як БАС.

Вчені вже деякий час стурбовані станом озера, оскільки посуха продовжує впливати на рівень води в ньому. І відкрите русло Великого Солоного озера може становити таку ж небезпеку для навколишньої громади, як і брак води.

Інші матеріали про проблеми клімату

Як писав УНІАН, мікропластик вже проник практично в усі середовища на Землі – від глибин моря до найвищих шарів атмосфери. Вчені припускають, що він уже частково впливає навіть на погоду.

Також ми розповідали, що південна півкуля Землі поступово висихає. Новий аналіз свідчить про значне зниження доступності прісної води в Південній Америці, більшій частині Африки, а також у Центральній та північно-західній Австралії.

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