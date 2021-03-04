На знімках зображено чотирилапих підопічних найбільших притулків столиці.

У київському метро з'явився незвичайний вагон - в ньому розміщено зображення безпритульних тварин.

Про це повідомив у Facebook директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко, опублікувавши відео з підземки.

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"Друзі, ви вже бачили цей чудовий потяг добра? В метро курсує вагон із котиками та песиками, які чекають на родину. Зображені тваринки – підопічні найбільших київських притулків, у тому числі і нашого Центру захисту тварин", - написав він.

Ініціативі належить благодійному фонду Happy Paw. Чиновник додав, що минулоріч відділ адопції Центр захисту тварин зумів знайти домівки для понад 750 безпритульних тварин.

"Дзвоніть: (098) 828 14 14, якщо вирішили прихистити котика чи песика", - додав він.

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Автор: Юрій Годован