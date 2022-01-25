Представниця родини котячих зовсім не злякалася опадів.

У мережі показали кадри, як у заповіднику в Греції рись раділа потужній сніжній заметілі.

Про це розповідається в сюжеті ТСН.

На кадрах, знятих у дикому лісі, можна побачити, як представниця родини котячих зовсім не боїться опадів. Рись у заповіднику на півночі країни навпаки насолоджувалася прохолодою. Попри низьку температуру повітря рись не забувала приділити чимало уваги своїй зовнішності та ретельно милася.

Нагадаємо, суворий погодний фронт накрив Грецію, принісши з собою морози та снігопади. Місцева влада просить населення не виходити зайвий раз на вулицю, а школи перевели на онлайн-навчання.

Читайте також"Такий снігопад я побачив вперше": українець розповів про сніговий шторм в Афінах (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, нещодавно вперше після народження відвідувачі харківського екопарку побачили маленьке дитинча рисі.

Вас також можуть зацікавити новини: