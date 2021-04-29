Мікроорганізми захоплюють мікроскопічні частинки пластику й утворюють з них краплі, придатні для переробки.

Мікробіологи знайшли ефективний спосіб очищати довкілля від забруднення мікропластиком. Для цього вони хочуть змусити бактерії виконувати всю роботу.

Як пише The Guardian, бактерії природно схильні збиратися в групи й прилипати до поверхні. Таким чином вони утворюють клейку субстанцію, яку називають "біоплівкою". Кожна людина спостерігає цей ефект кожного ранку, коли, наприклад, чистить зуби й видаляє зубний наліт.

Вчені з Гонконгського політехнічного університету використовують цю властивість бактерій, щоб створити схожу на плівку сітку з мікробів для відловлювання мікропластику в забрудненій ним воді. Із зібраних мікроскопічних частинок пластику утворюють крапельки, які можна переробляти.

Читайте такожПластик вперше знайшли в людській плаценті - дослідженняВидання пише, що вчені представили попередні результати своєї роботи на щорічній конференції Товариства мікробіології. Однак, їхній винахід може відкрити дорогу для ефективного зменшення забруднення пластиком у довгостроковій перспективі за допомогою бактерій, яких повно в природі.

"Дуже важливо розробити ефективні рішення для захоплення, збору і навіть переробки мікропластику, щоб зупинити "пластифікацію" нашого природного середовища", - сказала мікробіолог Сильвія Ланг Лю з Гонконгського політехнічного університету, яка очолила дослідження.

The Guardian пояснює, що мікропластиком називають фрагменти пластику завбільшки менш ніж 5 міліметрів. Вони утворюються й потрапляють у довкілля в процесі виробництва або знищення, наприклад, магазинних пакетів чи пляшок для води. Також вони можуть утворюватися під час прання синтетичного одягу чи використання засобів особистої гігієни.

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Під час свого дослідження команда Лю створила бактеріальну біоплівку за допомогою бактерій під назвою синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa). Ця плівка виявилася здатною затримувати й поглинати частинки мікропластику, які плавали у воді. Такі сіті з мікробів групують мікропластик і змушують крапельки з нього опускатися на дно.

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Переклад: Лесь Димань