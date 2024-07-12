Водний шлях є домом для однієї з найбільш густонаселених популяцій крокодилів в Африці, а гіпопотами також ховаються в глибині національного парку Королеви Єлизавети.

Трилапий лев вижив у водах, що кишать крокодилами, здійснивши, на думку вчених, найдовший заплив, який коли-небудь здійснювала ця тварина, - і все це заради того, щоб знайти левицю.

Джейкоб, 10-річний лев, якому чотири роки тому ампутували ногу після того, як він потрапив у капкан браконьєра, разом із братом Тібу переплив 1,5 км через канал Казінга в Уганді, пише Sky News.

Водний шлях є домом для однієї з найбільш густонаселених популяцій крокодилів в Африці, а гіпопотами також ховаються в глибині національного парку Королеви Єлизавети.

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Було знято, що пара перервала дві спроби перетнути дорогу, намагаючись збити зі шляху передбачуваного крокодила або бегемота, перш ніж, нарешті, вирушити в дорогу з третьої спроби.

Раніше були зареєстровані випадки, коли леви плавали на відстань до 200 метрів, причому деякі з них були перервані смертельними атаками.

Але заплив пари, зафіксований у дослідженні, проведеному спільно Університетом Гріффіта в Австралії та Університетом Північної Аризони, можливо, був викликаний додатковою мотивацією.

"Ймовірно, брати шукали жінок", - сказав доктор Олександр Брачковскі з Університету Гріффіта.

У дослідженні, опублікованому в журналі "Екологія та еволюція", йдеться про те, що кількість левиць у парку "дуже мала".

За словами доктора Брачковскі, леви щойно програли битву за "жіночу прихильність" за кілька годин до запливу.

"Конкуренція за левиць у парку жорстока... тож, найімовірніше, дует вирушив у ризиковану подорож, щоб дістатися до самок на іншому боці каналу. На інший бік є невеликий з'єднувальний міст, але присутність людей, імовірно, була для них стримувальним фактором", - додав він.

Джейкоб уже пережив загрози своєму життю в парку, втративши більшу частину своєї сім'ї через отруту, отриману через торгівлю частинами тіла лева.

Одного разу його забодав буйвол - усе це робить його "найвитривалішим левом Африки" і "кішкою з дев'ятьма життями", сказав доктор Брачковскі.

"Той факт, що йому і його братові Тібу вдалося вижити так довго в національному парку, який зазнає значного людського тиску і високого рівня браконьєрства, сам по собі є подвигом. Його переплив через канал, наповнений високою щільністю бегемотів і крокодилів, є рекордсменом і воістину дивовижним проявом стійкості перед обличчям такого ризику", - додав він.

Плавання є "ще одним важливим прикладом", додав він, того, як диким видам доводиться "ухвалювати важкі рішення", щоб знайти дім і пару в "світі, де домінують люди".

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