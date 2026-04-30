Загадковий стратег: на Одещині помітили незвичайну жовту чаплю

Цей птах дуже чутливий до шумів війни, тому змінює місця відпочинку і годування.

В Одеській області зафіксували рідкісного птаха - жовту чаплю, яка веде потайний спосіб життя. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"Жовта чапля (Ardeola ralloides) - одна з найбільш витончених і загадкових мешканок наших водно-болотних угідь. Вона є перелітним птахом і зимує в Африці, повертаючись до нас зазвичай у квітні або на початку травня. Зараз вона пролітає через нацпарк "Тузлівські лимани" та інші водойми Причорномор'я", - пояснив Русєв.

За словами дослідника, цей дивовижний птах веде досить потайний спосіб життя, а його зовнішність та звички заслуговують на особливу увагу. Жовту чаплю часто називають "невидимкою", зазначає науковець.

Коли вона нерухомо стоїть у заростях очерету, її вохристо-жовте забарвлення ідеально зливається з сухою рослинністю. Проте, як тільки птах злітає, то стає сліпучо-білим. Як пояснив вчений, це відбувається, тому що її крила, хвіст та черевце мають чисто білий колір, який повністю ховається під жовтим пір'ям спини, коли чапля складає крила.

На відміну від великих чапель, жовта - справжній стратег. Вона може годинами стояти нерухомо, чекаючи на здобич, або ж повільно підкрадатися, притиснувши тіло до води. Основа "меню" цієї красуні - бабки та їхні личинки, водні жуки, коники, дрібна риба та жаби.

Жовта чапля занесена до Червоної книги України (статус - рідкісний вид).

"Вона дуже чутлива до фактора спокою та стану водойм. На неї особливо впливають шуми війни, змушуючи змінювати місця відпочинку і годування", - констатує Русєв.

