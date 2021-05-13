Унікальну знахідку передали біологам для вивчення.

На каліфорнійському пляжі знайшли рідкісну рибину з океанських глибин.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Вона може проковтнути здобич розміром із себе, має голки та напрочуд гострі зуби.

Зазвичай ця риба мешкає на глибині 9 сотень метрів: її називають гемантолофом або рибою-футбольним м'ячем.

Як рибина, що мешкає в Тихому океані, опинилася на каліфорнійському березі - наразі невідомо. Унікальну знахідку передали біологам для вивчення.

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Автор: Олег Давигора