На каліфорнійському пляжі знайшли рідкісну рибину з океанських глибин.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Вона може проковтнути здобич розміром із себе, має голки та напрочуд гострі зуби.
Зазвичай ця риба мешкає на глибині 9 сотень метрів: її називають гемантолофом або рибою-футбольним м'ячем.
Як рибина, що мешкає в Тихому океані, опинилася на каліфорнійському березі - наразі невідомо. Унікальну знахідку передали біологам для вивчення.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Велика рідкість: біля станції "Академік Вернадський" побачили горбатих китів (фото)
- На березі Каспію знайшли десятки мертвих червонокнижних тюленів, чимало було без шкур
- У Лондоні кит заплив на мілину та застряг у шлюзі (відео)
- У Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила (фото)
- Біля київської станції метро посеред дня розгулював молодий олень (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram