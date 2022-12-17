Новий закон, який набуде чинності в 2024 році, натомість дозволяє зоомагазинам працювати з притулками, щоб запропонувати врятованих або покинутих тварин для усиновлення.

Нью-Йорк став останнім штатом в США, який заборонив продаж в зоомагазинах кішок, собак і кроликів від заводчиків.

Як пише NPR, новий закон, який набуде чинності в 2024 році, натомість дозволяє зоомагазинам працювати з притулками, щоб запропонувати врятованих або покинутих тварин для усиновлення.

При цьому новий закон не торкнеться приватних заводчиків, які самостійно продають тварин, народжених і вирощених на їхній території. Однак він заборонить таким заводчикам продавати більше дев'яти тварин на рік.

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"Це дуже велика справа. Нью-Йорк, як правило, є великим покупцем і одержувачем вигоди від подібних розплодників, а ми намагаємося скоротити попит на роздрібному рівні", – пояснив сенатор-демократ Майкл Джанаріс.

Відзначається, що нью-йоркські активісти із захисту домашніх тварин вже давно закликають до повного закриття підприємств, що займаються вирощуванням і продажем тварин з метою отримання прибутку, заявляючи, що молодняк вирощується в нелюдських умовах до відправлення в магазини.

Зоомагазини в свою чергу стверджують, що закон нічого не зробить для закриття заводчиків або підвищення стандартів догляду за ними, а тільки призведе до закриття десятків зоомагазинів в Нью-Йорку.

"Дев'яносто відсотків нашого бізнесу – це продаж собак. Ми цього не переживемо", – поскаржився менеджер одного з зоомагазинів Еміліо Ортіс, який вважає заборону несправедливою по відношенню до торгових точок, що працюють з відповідальними заводчиками.

Водночас Ліза Хейні, яка разом з чоловіком розводить гіпоалергенних собак у своєму будинку в Буффало, підтримала новий закон.

"Один зоомагазин поруч зі мною отримує собак з усього Середнього Заходу від різних великих розплодників, і ви гадки не маєте, звідки вони беруться і хто їхній заводчик", – пояснила вона.

Влада Нью-Йорка впевнена, що новий закон дозволить покупцям краще розуміти, звідки беруться їхні домашні тварини.

"Якби споживач прийшов в розплодник і побачив жахливі умови, він би не став купувати цих тварин. Взаємодія з заводчиком дозволяє людям побачити, звідки взялася їхня собака, і позбавляє від посередників, які служать способом приховати жахи, що відбуваються на заводі", – заявив сенатор Джанаріс.

Видання також нагадує, що штат Каліфорнія прийняв аналогічний закон в 2017 році, ставши першим штатом, який заборонив такі продажі. За ним пішли й інші штати.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Британії заборонили продавати кошенят і цуценят молодше восьми тижнів.

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