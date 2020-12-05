Унаслідок такого укусу у людини можуть не лише опухнути кінцівки, а й початися процес некрозу тканин.

Науковці виявили, що отруйні павуки небезпечні не лише отрутою, яку вони впускають у шкіру жертви, а й бактеріями на іклах.

Останнє дослідження зоологів підтвердило гіпотезу, що отрута не стерилізує ікла членистоногих, інформує Science alert.

Унаслідок такого укусу у людини можуть не лише опухнути кінцівки, а й початися процес некрозу тканин. Раніше захисники тварин заявляли, що це неправда: мовляв, люди самі заносять бактерії, розчухуючи місця укусу.

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Група вчених вирішила раз і назавжди розібратися з теорією. Команда зібрала зразки отрут псевдовдів, а також Amaurobius similis і Eratigena atrica, які живуть у садках і галявинах.

У лабораторії науковці проаналізували їхні хеліцери (придатки біля ротової порожнини) на наявність бактерій, а у псевдодів збирали отруту.

Аналіз РНК виявив велику кількість мікробів: 12 з 22 були потенційно патогенними для людини.

Найбільша загроза полягає у тому, що від певних типів цих бактерій дуже важко позбутися звичайними ліками. За словами вчених, це, зокрема, наслідок нашої надмірної залежності від антибіотиків. Вилікувати «супербактерії» павуків можна шляхом курсу ципрофлоксацину, поки.

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Автор: УНІАН