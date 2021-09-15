Шкідник нападав і в минулому, але такої масштабної навали місцеві жителі пригадати не можуть.

На Волині, як і в Херсонській області, гусениця білого американського метелика атакує фруктові дерева і вже навіть перекинувся на горіхи - у трьох громадах оголосили карантин.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Досі побороти шкідника місцеві намагалися самостійно. Але, кажуть, влітку її була значно менше, та зараз пошкоджені чи не всі дерева - яблуні, груші, вишні, сливи.

Читайте такожПавуки з чотирма щелепами: українців попередили про отруйних істот, які стрибають та кусаються (фото)У Держспоживслужбі стверджують, що це друге покоління гусениць - воно значно численніше і шкідливіше за літнє. Місцеві жителі це підтверджують - шкідник нападав і в минулому, але такої навали вони не пригадають.

Цю гусінь дуже складно вивести, оскільки вона швидко поширюється: один метелик може відкласти до 500 яєць.

На сьогодні карантин оголошений у місті Рожище, Боратинській та Городищенській громадах. Місцевих жителів просять зрізати й спалювати пошкоджені гілки та листя, а також користуватися хімічними засобами захисту.

Але боротися з напастю важливо всім загалом, оскільки гусінь може швидко займати нові території.

Нашестя гусіні пов'язують з глобальним потеплінням і тривалим літнім періодом.

Раніше УНІАН повідомляв про нападі шершнів на 65-річну жінку в одному з сіл у Чернівецькій області. Медики не змогли її врятувати.

Автор: Станіслав Кожемякін