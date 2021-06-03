У череві кашалота чоловіки виявили цінну амбру.

Рибалки з Ємену - однієї з найбідніших арабських країн - знайшли в череві мертвого кита рідкісну дорогу речовину - амбру.

Як повідомляє BBC, у туші кашалота, що плавала в Аденській затоці, 35 рибалок виявили амбри на 1,5 млн доларів.

"Знайти амбру це знайти скарб. Один рибалка покликав нас вранці і сказав: "Там кит, і в ньому може бути амбра". Ми сказали, що підемо подивимося. Наблизившись, ми відчули цей сильний запах. У нас було відчуття, що в цьому киті щось є. Ми вирішили витягнути тушу на берег і розрізати, щоб подивитися, що там у животі. І так, там була амбра. Запах був не дуже приємним, але це означало багато грошей", - розповів журналістам один з учасників подій.

Вторговані кошти рибалки вирішили розділити порівну між собою, а також допомогти грошима іншим жителям села. При цьому вони кажуть, що все одно продовжуватимуть займатися рибальством.

Довідка УНІАН. Амбра - це тверда воскоподібна речовина зі специфічним запахом. Вона утворюється у травному тракті самців кашалотів, коли проковтнуті ними кальмари подразнюють своїми дзьобами слизову китового кишківника, і зустрічається рідко - приблизно у 5% особин. Амбра високо цінується в парфумерії, використовується як фіксатор запаху для виготовлення дорогих парфумів.

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Переклад: Катерина Комолова