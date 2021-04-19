Більшість каністр герметично закриті, але з деяких вилилася масляниста речовина.

У Київській області невідомі викинули в річку Кізка близько трьох тисяч 20-літрових каністр із хімікатами.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

На межі с.Блиставиця та с.Луб'янка на ділянці довжиною близько 400 метрів річище річки було повністю закидане сміттям і каністрами з хімікатами.

"Так співпало, що у день довкілля спільними зусиллями рятуємо річку Кізку, навколишню територію від дій людей, яких таким словом навіть важко назвати. Роботи проводилися відповідно до розробленого оперативно-мобілізаційного плану з очищення русла річки. Разом із значною кількістю каністр прибрали будівельне сміття, тверді побутові відходи", - повідомив Федорук.

До робіт долучилися десятки фахівців ДСНС, поліція, комунальні служби та місцеві жителі.

"Це притока річки Ірпінь, що впадає в Дніпро. На жаль, від викинутих отрутохімікатів постраждала місцева фауна, але розраховуємо на самоочищення екосистеми", - додав Федорук.

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Більшість каністр герметично закриті, але з деяких вилилася масляниста речовина, розповів секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський. Каністри тимчасово поскладали на одному з місцевих підприємств. Після того, як експертиза визначить речовину, каністри утилізують.

За фактом викидання хімікатів у річку правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу. Про результати досудового розслідування мер Бучі пообіцяв повідомити окремо.

"Я там побула кілька годин на обстежені, нудило до вечора, враховуючи що в руки я каністри не брала", - розповіла староста Блиставиці Світлана Микиша.

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Автор: Олександр Топчій