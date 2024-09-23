Водночас на Десні ситуація стабілізується.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє, що по руслу річки Сейм продовжує рухатися повторне забруднення.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook вони зазначили, що по пункту с. Чумакове фіксують покращення - там збілишилася прозорість води, однак збергіється жовто-зелений, місцями сіруватий відтінок. У пунктах с. Мутин та Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.

У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, однак мору риби не фіксують. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази, однак кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

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"Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається", - зазначають у Мінприроди.

Водночас на річці Десна ситуація стабілізується. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси. Переміщення забруднення у Київській області не фіксується.

Забрудення річок в Україні

Наприкінці серпня з'явилися перші повідомлення про можливе отруєння води у Десні. Також повідомлялося про виявлення забруднюючих речовин у річці Сейм.

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, забруднююча речовина могла потрапити в річку на території Росії. Наприклад, з одного з російських заводів.

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