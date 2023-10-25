До кінця століття від трьох до шести мільярдів людей можуть опинитися "за межами придатного для життя регіону".

Зміна клімату являє собою "екзистенційну загрозу" для життя на Землі, попередили вчені в своїй оцінці хвиль рекордної спеки і екстремальних погодних явищ в цьому році.

Очікується, що 2023 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень, з огляду на те, що різні регіони по всій планеті охоплені смертоносними хвилями спеки і посухою. Інші ж постраждали від повеней, а в деяких випадках від цих обох крайнощів, котрі швидко змінили один одного.

У статті "Життя на планеті Земля знаходиться під загрозою", опублікованій в журналі BioScience, вчені зазначають, що "шоковані жорстокістю екстремальних погодних явищ у 2023 році". Вони проаналізували дані про 35 планетарних "життєво важливих ознак" і виявили, що 20 із них цього року досягли рекордних екстремальних значень.

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"Ми боїмося незвіданої території, на яку зараз вступили. Умови стануть дуже тривожними і потенційно некерованими для великих регіонів світу, оскільки протягом століття очікується потепління на 2,6°C, навіть якщо будуть виконані національні зобов'язання щодо скорочення викидів, запропоновані Паризькою угодою", - додали вони.

За словами експертів, людство домоглося "мінімального прогресу" в обмеженні викидів, що викликають нагрівання планети, при цьому основні парникові гази досягли рекордного рівня, а субсидії на викопне паливо різко зросли в минулому році.

"Ми повинні змінити наш погляд на надзвичайну кліматичну ситуацію, перетворивши її з ізольованої екологічної проблеми в системну екзистенційну загрозу", - заявили автори статті.

Відзначається, що в 2023 році багато кліматичних рекордів було побито з "величезним відривом", особливо температури в океанах, що поглинули майже все надлишкове тепло, викликане антропогенним вуглецевим забрудненням.

"Збільшення вмісту тепла й швидке підвищення температури поверхні моря викликають особливу стурбованість, так як вони можуть мати багато серйозних наслідків, включаючи втрату морського життя, загибель коралових рифів через знебарвлення і підвищення рівня інтенсивності великих тропічних штормів",-йдеться у звіті.

За словами авторів, глобальна середньодобова температура ніколи не перевищувала 1,5°C над доіндустріальним рівнем до 2000 року і лише іноді перевищувала це число з того часу. Однак у 2023 році в період до 12 вересня було вже 38 днів із глобальною середньою температурою вище 1,5°C.

Наслідки зміни клімату вже є катастрофічними для багатьох. Однак ці наслідки не поширюються в рівній мірі по всій земній кулі. У доповіді йдеться, що до кінця століття від трьох до шести мільярдів людей можуть опинитися "за межами придатного для життя регіону".

"Ми попереджаємо про потенційний колапс природних і соціально-економічних систем в такому світі, де ми зіткнемося з нестерпною спекою, частими екстремальними погодними явищами, нестачею їжі та прісної води, підвищенням рівня моря, новими хворобами і посиленням соціальних хвилювань і геополітичних конфліктів", - йдеться в статті.

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Як повідомляв УНІАН, раніше вчені попередили, що людству загрожує вимирання через глобальне екстремальне потепління. У дослідженні говорилося, що температура повітря може піднятися до 70°C. А люди можуть вимерти через 250 мільйонів років.

Нещодавно вчені відзначили, що смертельна спека в центральній частині Південної Америки за останні два місяці стала в 100 разів імовірнішою через антропогенні викиди, які порушили клімат. В кінці зими і початку весни в південній півкулі температура перевищила 40°С.

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