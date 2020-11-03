Мінекономіки та учасники зернового ринку розглядають можливість підписання меморандуму, який допоможе трейдерам і агровиробникам вирішувати суперечки, пов'язані із зерновими контрактами.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підкреслює, що аграрії повинні виконувати всі зобов'язання з постачання зерна згідно з контрактами, щоб Україна залишалася надійним партнером з безперебійних поставок сільськогосподарської продукції на світові ринки.

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Як повідомляє прес-служба Мінекономіки, про це йшлося на сьогоднішній зустрічі керівництва Міністерства з учасниками зернового ринку.

"Міністерство ще раз підкреслює, що всі діючі зобов'язання сільгоспвиробників за форвардними контрактами та іншими договорами мають бути виконані... Україна, як гарант світової продовольчої безпеки, попри складнощі, пов'язані з пандемією коронавірусу, має продовжувати виступати надійним партнером з безперебійних поставок сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки", - йдеться в повідомленні.

Виконання поставок за контрактами

Зазначається, що через несприятливі погодні умови в Україні цього року аграрії зіткнулися зі складнощами з виконання поставок згідно з контрактами. У цій ситуації Мінекономіки спільно з аграрними асоціаціями, представниками Торгово-промислової палати України, народними депутатами та виробниками підтримують відкритий діалог для пошуку компромісних рішень.

"Серед пропозицій розглядається можливість підписання взаємовигідного Меморандуму між Мінекономіки та учасниками зернового ринку. Передбачається, що цей документ стане "дорожньою картою" для зернотрейдерів і агровиробників щодо вжиття заходів, пов'язаних з виконанням форвардних контрактів", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше Українська зернова асоціація (УЗА) та Європейська Бізнес Асоціація закликали аграріїв виконувати форвардні контракти на постачання зерна, щоб не втратити міжнародне фінансування і не підірвати довіру до України як до надійного постачальника зернових.

За підрахунками УЗА, через відмову аграріями виконувати контракти Україна може втратити близько 11-12 мільярдів доларів фінансування аграрного сектора.

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Автор: Ганна Нагорна