'ПриватБанку' показав свіжий курс валют: скільки коштує долар і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 49,50 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 28 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 49,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 28 жовтня, залишився зріс на 24 копійки до 49,50 гривні.

Національний банк України встановив на 28 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар. При цьому офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,97 гривні за один євро.

Водночас середній курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс ще на 10 копійок і складає 42,30 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,83 гривні за долар. До того ж середній курс євро до гривні подорожчав на 17 копійок і складає 49,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,65 гривні за євро.

В обмінниках України середній курс долара становить 42,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,13 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,40 грн/євро, а курс продажу – 49,23 грн/євро.

