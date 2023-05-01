Ембарго на агропродукцію ставить Україну в скрутне становище.

Економічна підтримка України знаходиться під загрозою у зв'язку з тим, що уряди східноєвропейських країн ввели обмеження на підтримку Києва після того, як Польща заблокувала імпорт українського зерна.

Як повідомляє Bloomberg, рішення щодо обмеження на ввезення агропродукції з України було введено рядом країн у зв'язку із прагненням влади зберегти прихильність виборців і при цьому не зіпсувати відносини з Києвом.

Лідер польської партії "Закон і справедливість" Ярослав Качинський позитивно відгукнувся про зернове ембарго, сказавши, що "жорстке рішення" зрештою допоможе Києву.

Відео дня

Тим часом польські фермери продовжують влаштовувати акції протесту на прикордонних переходах, критикуючи потік українського зерна, який призводить до зниження цін. Роберт Вінницький, один з лідерів Конфедерації свободи та незалежності, приєднався до протестувальників, поклавши провину на "Право і справедливість" за те, що вони допустили хвилю "неякісної" продукції.

"Польські фермери страждають, бо не можуть продати своє зерно. Українське зерно змішується з польським і в такому вигляді продається потім в магазини, на фабрики для споживання поляками", — сказав Вінницький.

Скептицизм серед громадськості підтверджується опитуваннями. Близько чверті респондентів в ході опитування, проведеного на замовлення газети Rzeczpospolita напередодні першого року війни, заявили, що за останні шість місяців їхнє ставлення до українських біженців погіршилося.

Конфедерація свободи та незалежності

Коаліція консервативних політичних партій Польщі. З липня 2019 року її зареєстровано як федеративну політичну партію.

Ситуція з українським зерном

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Ця заборона стосувалася і транзиту товарів. Після цього аналогічні заборони ввели в Угорщині та Словаччині, проте пообіцяли зберегти транзит.

Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини стверджували, що втратили 417 мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки.

Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна.

Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак виступила за збереження його транзиту.

28 квітня 2023 року Єврокомісія домовилася з п'ятьма країнами щодо імпорту української агропродукції. Повідомлялося, що ЄК виділить 100 млн євро допомоги постраждалим фермерам в п'яти країнах-членах ЄС.

До 2 травня Польща має вийти з-під заборони на ввезення з України кількох десятків продуктів харчування, щоб замінити їх рішенням ЄС, тобто ембарго на чотири продукти - пшеницю, кукурудзу, ріпак та насіння соняшнику.

Вас також можуть зацікавити новини: