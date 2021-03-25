Карантинні заходи завершаться за 40 днів після виконання комплексу ветеринарно-санітарних заходів у селі, де виявлено вогнище АЧС, та сусідніх населених пунктах.

Ветеринари зафіксували спалах африканської чуми свиней (АЧС) в одному з сіл Вінницької області, де тепер введено карантин.

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Про це передає Державна служба України з питань безпеки продуктів харчування та захисту споживачів.

"Згідно з результатами досліджень державної лабораторії Держпродспоживслужби, встановлено діагноз африканська чума свиней (АЧС) у фермерському господарстві "Маяк", село піків, Хмельницький район", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції Вінницької області, в цьому населеному пункті розгорнуто діяльність карантинного поста, де поліцейські спільно з представниками Держпродспоживслужби вживають заходів щодо ліквідації та недопущення поширення хвороби.

Згідно з повідомленням, щоб убезпечити населені пункти від поширення небезпечного захворювання, протиепізоотична комісія встановила карантин на території сусідніх Іванівської, Уланівської сільських територіальних громад, Калинівської та Хмельницької міських територіальних громад.

"Поліцейські забезпечують контроль щодо недопущення ввезення та вивезення продуктів тваринного походження без відповідних документів. Встановлені карантинні заходи завершаться за 40 днів після виконання комплексу ветеринарно-санітарних заходів", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

У січні цього року спалах захворювання африканською чумою свиней (АЧС) був зафіксований в Одеській області.

Довідка УНІАН

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней.

Для людини вірус АЧС небезпеки не становить.

Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин).

Вакцини від захворювання немає.

Майже все поголів'я хворих свиней гине.

Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.

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Автор: Ганна Нагорна