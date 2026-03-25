Ріпчасту цибулю в Україні віддають за безцінь: які ціни зараз

Овоч вже вполовину дешевший, ніж рік тому.

Гуртові ціни в Україні на ріпчасту цибулю за тиждень просіли в середньому на 19%. Зараз овоч продають в діапазоні 3–8 грн/кг, що вже на 49% дешевше, ніж в кінці березня 2025 року.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що різке зниження цін на ринку цибулі пов’язане з активним розпродажем фермерськими господарствами овочу зі сховищ з настанням теплої погоди.

Якість продукції на збереженні стрімко погіршується, тож більшість пропозиції на ринку становлять овочі середньої та низької якості. Це аж ніяк не стимулює і без того стриманий попит на тлі підвищеної пропозиції.

Відео дня

Чергова хвиля активних розпродажів та зниження цін на цибулю триває ще з середини минулого тижня.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

Цибуля ріпчаста вагова в Varus коштує 6,9 грн/кг.

В Novus цибулю продають по 6,89 гривні за кілограм.

В АТБ ціни на ріпчасту цибулю становлять 8,45 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

За минулий тиждень в Україні помірно дешевшали овочі борщового набору. Ціни на моркву зменшилися з 10-12 до 6-11 грн/кг, на буряк – з 9-11 до 8-11 грн/кг. Вартість картоплі також стала більш привабливою. Водночас помідори та огірки знову подорожчали.

Куряче філе подешевшало в Україні за місяць на 4,4%. Ще більше здешевшала куряча тушка – вона втратила в ціні 5,7%. Водночас рік тому їхня вартість була на 15-20% меншою, ніж зараз.

