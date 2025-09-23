З фруктів та ягід подешевшали персики, сливи та малина.

На початку тижня ціни в Україні змінилися на деякі ходові овочі та фрукти. Так, гострий червоний перець на "Столичному ринку" здорожчав на 70 гривень у порівнянні з п’ятницею. Зараз його продають по 190 грн/кг, як свідчать дані веб-порталу ринку.

Кілограм зеленої цибулі додав в ціні 20 гривень. Її продають по 120 грн/кг. Здорожчала також молода білокачанна капуста – з 22 грн/кг до 26 грн/кг і пекінська капуста – з 30 грн/кг до 36 грн/кг. На 5 гривень подорожчали кабачки, до 20 гривень за кілограм.

Ціна на молоду картоплю лишається незмінною вже два тижні – її продають по 13 грн/кг

Червоні томати з п’ятниці незначно виросли в ціні – з 20 грн/кг до 22 грн/кг. А от і рожеві, і жовті помідори почали продавати на 5 гривень дешевше – по 55 грн/кг і 60 грн/кг відповідно.

Суттєво додали в ціни редис – з 28 грн/кг до 33 грн/кг і броколі – з 50 грн/кг до 60 грн/кг. А от кілограм часнику за вихідні втратив 20 гривень і тепер коштує 80 гривень.

Продовжили дорожчати груші – з 40 грн/кг до 50 грн/кг, а також яблука – з 30 грн/кг до 35 грн/кг. Вітчизняні дині теж додали в ціні 5 гривень і коштують 35 грн/кг.

А от вітчизняні персики втратили 15 гривень у порівнянні з кінцем минулого робочого тижня. Зараз їх продають по 65 грн/кг. Кілограм сливи коштує 25 гривень замість 30. Малина подешевшала на 40 гривень за кіло і повернулася до ціни двотижневої давнини – 190 грн/кг.

Гуртові ціни від виробників садово-ягідної продукції в Україні демонструють зовсім інші тенденції. За минулий тиждень більшість овочів вітчизняного виробництва подешевшала, тоді як ціни на фрукти та ягоди були більш стабільними.

Це здешевшання не зачепило тепличні огірки, які зросли в ціні в середньому на 19%. Цьому сприяло зниження пропозиції овоча на внутрішньому ринку, одночасно зі зменшенням вирощених у відкритому грунті огірків.

