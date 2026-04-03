Світові ціни на продукти зростають через війну на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході призводить до зростання цін на енергоносії та добрива.

Світові ціни на продовольство в березні зросли під впливом цін на енергоносії та збільшення транспортних витрат, пов'язаних з війною на Близькому Сході.

Видання Bloomberg пише, що індекс цін на продовольчі товари, який розраховує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, у березні склав у середньому 128,5 пункту, що на 3 пункти вище показника за лютий, оскільки наслідки війни в Ірані позначаються на ланцюгах поставок.

Це друге поспіль зростання індексу, який відстежує ціни на зерно, цукор, м'ясо, молочні продукти та рослинну олію, після того, як у лютому він зріс вперше за п'ять місяців.

Хоча індекс відстежує ціни на сировинні товари, а не роздрібні ціни, це зростання сигналізує про те, що продовольча інфляція може зберегтися, оскільки конфлікт на Близькому Сході призводить до зростання цін на енергоносії та добрива, а також порушує постачання зерна та ключових сировинних товарів через Ормузьку протоку.

Найбільше зростання цін спостерігалося на рослинну олію та цукор, хоча показники щодо м'яса, молочних продуктів та зернових також зросли.

Війна в Ірані та її вплив на продовольчу безпеку

Війна на Близькому Сході може спричинити глобальну продовольчу кризу, яка буде гіршою за ту, що виникла через повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році, адже дефіцит добрив загрожує виробництву продовольства на багатьох континентах.

При цьому саме в країнах, що розвиваються, очікується найстрімкіше зростання цін на продукти харчування.

Вас також можуть зацікавити новини: