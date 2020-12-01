Основною причиною кардинальних змін цін та меню новорічного столу українців став постійно дорожчає долар.

Експерти розповіли, як цього року зміняться ціни на традиційні продукти до новорічного столу українців.

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Про це повідомляють Vesti.ua.

Експерти зазначають, що цього року новорічний стіл, в порівнянні з минулим роком, подешевшає. І, перш за все, внаслідок того, що сьогодні на прилавках в достатку недорогих овочів - основні складові салатів і гарнірів. Втім, у здешевленні економісти бачать тривожні симптоми.

"Товар, може, і хотіли б продати дорожче, але не всі готові дорожче купити. Наприклад, Борщова група подешевшала, у порівнянні з минулим роком, а все тому, що люди стали біднішими. У грудні ціни на овочі теж серйозно не зміняться - хіба що підвищаться на копійки", - прогнозує економіст Олег Пендзин.

Приблизно така ж ситуація і з м'ясом - за рік воно сильно не дорожчало. А, за даними Національної асоціації виробників м'яса і м'ясопродуктів "Укрм'ясо", курятина навіть подешевшала. Свинина і баранина залишилися в тій же ціні, що і на початку року, підвищилися ціни на телятину, яловичину і ковбасні вироби.

Подальше підвищення цін ближче до Нового року можливе, запевняє голова Асоціації Володимир Попов. Причина - підвищений попит, якого протягом року не було зовсім.

"Українці стали менше їсти м'яса, якщо в 90-ті на душу населення припадало по 72 кілограми, то зараз 32-34 кілограми на рік. Ціни на м'ясні вироби вже захмарні, на ковбаси, зокрема", - говорить Попов.

Зазначається, що вже сьогодні в середньому, яловичину продають по 150-200 гривень за кілограм, свинину - в межах 150 гривень за кілограм. А ближче до свята, якщо буде попит, цінники можуть додати як мінімум 10%.

Риба і морепродукти, на думку Олега Пендзіна, не мають відчутно подорожчати до Нового року. Але для цього не має дорожчати долар. "Не секрет, що вже зараз на ввезений товар ціна долара - по 30 гривень", - пояснює Пендзін.

Він зазначив, що виникнуть проблеми з червоною ікрою, оскільки у двох найбільших світових регіонах промислу червоної ікри - в Росії та на Алясці - фіксується істотне зниження вилову лососевих, через що делікатес вже дорожчає в опті. Якщо минулого року за кілограм просили близько 900 гривень, то зараз, за інформацією керівника інформаційного агентства з рибальства Олександра Савельєва, оптові ціни ікри горбуші досягають 1,4 тисячі гривень. Минулого року середня баночка ікри обходилася у 250 гривень. Цього року, вважають експерти, баночки просто стануть менше.

"Минулого року з'явився розширений експеримент: замість класичних маленьких баночок ікри, до яких ми звикли - 125 грамів, - стали робити 90-95 грамів. Потім з'явилися баночки по 50 грамів. Не виключаю, що найбільш популярними в цьому році стануть баночки по 50 грамів. Люди не відмовляться від ікри зовсім, але при цьому стануть набагато менше її купувати. Статистика покаже, що люди за вагою купили набагато менше", - говорить нам директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"У чому не буде дефіциту, так це в оселедця, яку беруть для традиційної "шуби" - її й багато, й ціна нормальна", - підкреслює Олег Пендзин.

Голова Української плодоовочевої асоціації Федір Рибалко не виключає і подорожчання імпортних фруктів, але тільки в разі зростання курсу долара.

"Імпортери прораховують ризики наперед, закладаючи в товар курс набагато більше, ніж є насправді - скажімо, 30 гривень за долар. Якщо він росте, відповідно і ціни теж. Минулого року курс був 23-24 гривень, а зараз - 28,5 гривні. Тому у нас і немає дешевих мандаринів, яблук, бананів і так далі", - підкреслив він.

"Багато чого з того, що було на столах минулого року, в цьому не буде. Це стосується дорогих імпортних товарів - екзотичних фруктів, хамонів, салямі. Все буде вітчизняне, що дешевше. Та й алкоголь вже не нарозхват в магазинах. Українці переходять на спиртне власного виробництва - на самогон, наливки. А традиційне вітчизняне шампанське як коштувало в межах 100 гривень минулого року, так і в цьому буде коштувати", - резюмує Олег Пендзин.

Те, що перевантажених столів цьогоріч у багатьох не буде, прогнозує й Олексій Дорошенко. "Можливо, все буде, так само як і минулого року, але з меншою кількістю продуктів. Якщо раніше приготоване на Новий Рік доїдали 4-5 січня, в цьому році банкет явно буде скромніше", - вважає Олексій Дорошенко.

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Автор: УНІАН