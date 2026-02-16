У РФ є 'катастрофічна' зброя проти США, не можна допустити її запуску, - Forbes

Російські протисупутникові ракети з ядерними боєголовками можуть зіграти важливу роль на початку збройного конфлікту з США.

Американські військові командири повинні вдосконалити систему оборони, щоб не допустити запуску Росією на орбіту протисупутникової ракети з ядерною боєголовкою. Про це заявив у статті для Forbes Джон Кляйн, старший науковий співробітник Атлантичної ради, експерт з космічної оборони.

Він стверджує, що, хоча США повинні використовувати всі можливі дипломатичні заходи, щоб знизити ескалацію агресії з боку Росії, вони одночасно "повинні готуватися до війни" на випадок, якщо ці зусилля виявляться марними.

При цьому, за його словами, російські протисупутникові ракети з ядерними боєголовками можуть зіграти важливу роль на початку збройного конфлікту з США, ставши засобом несподіваного асиметричного удару, спрямованого на знищення переважної переваги США в космосі.

Відео дня

Так, вибух термоядерної боєголовки на низькій навколоземній орбіті, поблизу Міжнародної космічної станції, може зробити станцію непридатною для проживання, а також зруйнувати цілі групи західних супутників. Він додає, що вибух боєголовки на висоті 400 кілометрів над Землею може знищити тисячі американських і союзних супутників, зробивши цю орбітальну смугу занадто небезпечною для входу космічних апаратів.

Кляйн каже, що розробка Кремлем атомної протисупутникової ракети з ядерною боєголовкою, виявлена американським урядом ще на початку 2024 року, становить катастрофічну загрозу для США та їх космічних союзників, яку необхідно знищити до того, як вона буде розміщена на низькій навколоземній орбіті.

"Будь-яка реальна загроза з боку Росії або будь-якої іншої країни розгорнути ядерну зброю на орбіті повинна бути усунена або нейтралізована до того, як зброя вийде на орбіту", - підкреслює він.

Кляйн зазначає, що така "супербомба", спрямована на загрозу космічним супутникам і аванпостам космонавтів на орбіті, повинна бути знищена "або до запуску, або під час фази розгону ракети-носія, з використанням засобів активної оборони, таких як протиракетна оборона, наземні сили і кібер-впливу".

Диверсії Росії в космосі

Раніше FT писало, що два російські космічні апарати перехопили повідомлення як мінімум десятка ключових супутників Європи над континентом.

На думку європейських чиновників, такі перехоплення не тільки ставлять під загрозу конфіденційну інформацію, що передається супутниками, але й можуть дозволити Москві маніпулювати їх траєкторіями або навіть призвести до їхнього падіння.

Вас також можуть зацікавити новини: