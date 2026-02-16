Шукають слабкі місця: військовий розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку

Він розповів про складність позицій бригади, оскільки бійці притиснуті до річки Оскіл, і, відповідно, дуже складна логістика.

На Куп'янському напрямку російські окупанти стабільно тиснуть і шукають слабкі місця в укранській обороні.

Про це сказав військовий 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович в етері Київ24.

Він зазначив, що на цьому напрямку, можливо, немає такого високого тиску, як на інших, але росіяни шукають слабину, коли є слабина, тоді вони намагаються вести більше сил туди.

"Наразі ми їм не даємо знайти слабину в нашій смузі відповідальності", - сказав військовий.

Він розповів про складність позиції бригади, оскільки бійці притиснуті до річки Оскіл, і, відповідно, дуже складна логістика.

Ситуація а Куп'янському напрямку

27 січня командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов розповів, що на Куп'янському напрямку росіяни намагаються просочуватися в український тил, однак завдяки безпілотним технологіям Силам оборони вдається утримувати лінію стабільною.

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін також зазначав, що на Куп’янському напрямку дуже складна ситуація, і, на жаль, вона розвивається не на користь України.

За словами Жоріна, зараз дрони долітають вже на 50 км углиб. І це не лише удари по військових, а й по цивільних, транспорту, інфраструктурі, житловим об’єктам.

