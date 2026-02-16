Різниця неймовірна: у Британії розкрили співвідношення втрат України та РФ на фронті

Західні чиновники вважають, що Росія, ймовірно, зможе продовжити свої бойові дії в Україні протягом 2026 року.

Росія на фронті все більше покладається на іноземних найманців, у тому числі новобранців з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу, оскільки її сили несуть більше втрат, ніж можуть заповнити. Як пише Bloomberg, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

Він зазначив, що раніше співвідношення втрат українців і росіян становило 1 до 6, але зараз цифри втрат російської армії зросли в рази.

"На деяких ділянках лінії фронту кількість втрат серед росіян зросла з приблизно шести до 25 на кожну втрату серед українців", - зазначив він.

Відео дня

При цьому західні чиновники вважають, що ця тенденція, чому сприяє поставка в Україну більшої кількості дронів, є ключем до посилення тиску на Росію, зазначає видання.

"Путін любить створювати враження, що вони досягають неухильного і неминучого прогресу, але він слабший, ніж був раніше, і більшою мірою залежить від іноземних найманців", - сказав Хілі.

Водночас російським військам вдалося просунутися на деяких ділянках лінії фронту, в тому числі в містах Покровськ і Мирноград в Донецькій області на сході України, зазначає видання

"Західні чиновники вважають, що Росія, ймовірно, зможе продовжити свої бойові дії в Україні протягом 2026 року в результаті вербувальних кампаній, промислового виробництва і підтримки з боку інших країн, таких як Китай", - пише Bloomberg.

Втрати РФ в Україні

Як писав УНІАН, за словами президента Зеленського, кожен кілометр окупованої території обходиться Росії приблизно в 170 загиблих або тяжкопоранених солдатів. Такі значні втрати демонструють високу ціну, яку Росія буде платити за кожен метр української землі, і підтверджують, що Україна не потерпить поразки.

А речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що на півдні України окупанти щодня втрачають приблизно 300-350 військовослужбовців і до сотні одиниць озброєння та військової техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: