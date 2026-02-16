В Україні зріс долар на початку тижня: курс валют в банках і обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 42,85 грн, а євро – 50,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 16 лютого, зріс на 5 копійок і становить 43,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,85 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,50 грн/євро, а курс продажу - 51,34 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 16 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,10 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Щодо євро гривня також послабила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,13 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що передумов для різких стрибків курсу валют в Україні поки що немає, попри ситуацію в світі.

За його прогнозом, з 16 по 22 лютого курс долара в Україні буде знаходитися в межах 42,75-43,25 гривні на міжбанку і 42,5-43,5 гривні на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: