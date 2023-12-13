Середній обсяг перевезень української сільгосппродукції все ще значно нижче рівня листопада.

Обсяг експорту українського продовольства автомобільним транспортом стабілізувався після часткового розблокування кордону з Польщею, але все ще нижчий за показники листопада. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані компанії Spike Brokers, яка регулярно відстежує та публікує статистику експорту в Україні.

Зазначається, що український експорт продовольства автомобільним транспортом сягнув 142 тис. тонн за 1-11 грудня порівняно зі 187 тис. тонн за той самий період у листопаді.

"Спостерігається поступове відновлення транспортних потоків на кордоні з Польщею, де середній показник перетину сільгосппродукції в грудні становив 3351 тонн", - йдеться в повідомленні.

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Згідно опублікованими у вівторок даними Мінінфраструктури, близько 350 вантажівок проїхали через автомобільний пункт пропуску на кордоні України з Польщею відтоді, як польські водії вантажівок зняли там блокаду в понеділок.

Брокери повідомляють, що середній обсяг сільгосппродукції, який перетинає кордон за день, у грудні зріс до 12 929 тонн. Але це все ще значно нижче рівня листопада з показником в 17 060 тонн. Загальна середньодобова швидкість перетину продовольчих товарів на початку грудня склала 12 538 тонн.

Блокування польсько-українського кордону – останні новини

11 грудня близько 14.00 після понад місячної блокади поновив роботу найбільший вантажний пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Втім, за кілька годин польські перевізники знову заблокували рух на цій ділянці, зімітувавши ДТП.

12 грудня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що головний вантажний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" остаточно був розблокований і пропустив сотні вантажівок.

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