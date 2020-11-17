Згідно з постановою, передача земельних ділянок з державної в комунальну власність має початися з 17 листопада.

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка запускає механізм повноцінної передачі понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення об'єднаним територіальним громадам.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

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"Це рішення - важливий крок у реалізації земельної реформи президента України Володимира Зеленського в частині земельної децентралізації та передачі понад 2 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель органам місцевого самоврядування", - наводяться в повідомленні слова голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

Зазначається, що прийнята постанова є наступним етапом для реалізації процесу передачі земель на місця.

Згідно з постановою №1113 від 16 листопада, передача земельних ділянок має початися з 17 листопада поточного року.

Що таке територіальні громади

Територіальна громада - первинна територіальна одиниця та первинний орган місцевого самоврядування в Україні, вперше введені з 2015 року в ході початку адміністративно-територіальної реформи та по всій країні затверджені в середині 2020 року.

Територіальна громада створюється за умови добровільного об'єднання жителів декількох розрізнених сіл, селищ або міст в один адміністративний центр. Після об'єднання створюється новий адміністративний центр (як правило, ним стає найбільший населений пункт), а в ньому — нова, спільна для всіх об'єднаних населених пунктів рада та інші органи самоврядування.

Хронологія подій

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тис. гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зніме обмеження на покупку сільськогосподарських земель тільки після того, як забезпечить українським фермерам можливість брати дешеві кредити для цієї мети.

15 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність.

Того ж дня Голова Держгеокадастру Роман Лещенко повідомив, що після реалізації Указу президента про передачу понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення з державної в комунальну власність на балансі держави залишиться близько 750 тис.га землі.

9 листопада 2020 року Кабмін запропонував затвердити нову методику оцінки земель.

10 листопада 2020 року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив про те, що уряд у бюджеті на 2021 рік передбачить 500 млн грн для проведення першого етапу земельної реформи.

11 листопада 2020 року Кабінет Міністрів удосконалив контроль за концентрацією земель сільськогосподарського призначення у власності однієї особи.

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Автор: Ганна Нагорна