Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка запускає механізм повноцінної передачі понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення об'єднаним територіальним громадам.
Про це повідомляє прес-служба уряду.
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"Це рішення - важливий крок у реалізації земельної реформи президента України Володимира Зеленського в частині земельної децентралізації та передачі понад 2 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель органам місцевого самоврядування", - наводяться в повідомленні слова голови Держгеокадастру Романа Лещенка.
Зазначається, що прийнята постанова є наступним етапом для реалізації процесу передачі земель на місця.
Згідно з постановою №1113 від 16 листопада, передача земельних ділянок має початися з 17 листопада поточного року.
Що таке територіальні громади
Територіальна громада - первинна територіальна одиниця та первинний орган місцевого самоврядування в Україні, вперше введені з 2015 року в ході початку адміністративно-територіальної реформи та по всій країні затверджені в середині 2020 року.
Територіальна громада створюється за умови добровільного об'єднання жителів декількох розрізнених сіл, селищ або міст в один адміністративний центр. Після об'єднання створюється новий адміністративний центр (як правило, ним стає найбільший населений пункт), а в ньому — нова, спільна для всіх об'єднаних населених пунктів рада та інші органи самоврядування.
Хронологія подій
- 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
- Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тис. гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.
- У червні 2020 року президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зніме обмеження на покупку сільськогосподарських земель тільки після того, як забезпечить українським фермерам можливість брати дешеві кредити для цієї мети.
- 15 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність.
- Того ж дня Голова Держгеокадастру Роман Лещенко повідомив, що після реалізації Указу президента про передачу понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення з державної в комунальну власність на балансі держави залишиться близько 750 тис.га землі.
- 9 листопада 2020 року Кабмін запропонував затвердити нову методику оцінки земель.
- 10 листопада 2020 року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив про те, що уряд у бюджеті на 2021 рік передбачить 500 млн грн для проведення першого етапу земельної реформи.
- 11 листопада 2020 року Кабінет Міністрів удосконалив контроль за концентрацією земель сільськогосподарського призначення у власності однієї особи.
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