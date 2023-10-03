З балтійських портів зерно відправлятимуть в Африку та інші регіони світу.

Литва погодила створення коридору для експорту українського зерна через морські порти в Балтії. Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Габріелюс Ландсбергіс.

"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє. Коридор для транзиту зерна до балтійських портів було прийнято та погоджено", – написав він у своєму Твіттер.

За словами литовского дипломата, новий маршрут експорту українського зерна зменшить тиск на кордоні України та дасть змогу збільшити постачання до країн Африки та інші регіони світу.

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Проблеми з експортом українського зерна

Як писав УНІАН, в середині липня сплив термін дії Чорноморської зернової ініціативи, згідно до якої Росія зобов’язалася не заважати експорту українського зерна Чорним морем. Росія відмовилася подовжити угоду і одразу після її закінчення почала цілеспрямовано знищувати українськую інфраструктуру, пов’язану зі зберіганням, транспортуванням та експортом зерна.

Зараз Україна намагається відновити морський маршрут експорту зерна в Чорному морі, але обсяги поки що зовсім скромні – лише 50 тисяч тонн за вересень проти 292 тисяч тонн у липні та 2 мільйонів тонн у червні, коли зерновий коридор ще діяв.

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