Литва погодила створення коридору для експорту українського зерна через морські порти в Балтії. Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Габріелюс Ландсбергіс.
"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє. Коридор для транзиту зерна до балтійських портів було прийнято та погоджено", – написав він у своєму Твіттер.
За словами литовского дипломата, новий маршрут експорту українського зерна зменшить тиск на кордоні України та дасть змогу збільшити постачання до країн Африки та інші регіони світу.
Проблеми з експортом українського зерна
Як писав УНІАН, в середині липня сплив термін дії Чорноморської зернової ініціативи, згідно до якої Росія зобов’язалася не заважати експорту українського зерна Чорним морем. Росія відмовилася подовжити угоду і одразу після її закінчення почала цілеспрямовано знищувати українськую інфраструктуру, пов’язану зі зберіганням, транспортуванням та експортом зерна.
Зараз Україна намагається відновити морський маршрут експорту зерна в Чорному морі, але обсяги поки що зовсім скромні – лише 50 тисяч тонн за вересень проти 292 тисяч тонн у липні та 2 мільйонів тонн у червні, коли зерновий коридор ще діяв.