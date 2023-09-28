Росія, ймовірно, використовує українські запаси зерна, щоб купити голоси за своє повернення до Ради з прав людини ООН.

Росія чинить тиск на малі країни, щоб вони проголосували на її користь наступного місяця, коли буде ухвалюватися рішення щодо членства в Раді ООН з прав людини.

Як повідомляє The Independent, Росія, ймовірно, використовує українські запаси зерна, щоб купити голоси за своє повернення до Ради з прав людини ООН, після того як її виключили зі складу комісії за вторгнення в Україну.

Як йдеться в матеріалі, Путін наказав своїм дипломатам спробувати заручитися підтримкою достатньої кількості країн, щоб Москва могла перемогти інші східноєвропейські країни в голосуванні за членство в Раді 10 жовтня.

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Росія конкурує з Албанією та Болгарією за одне з двох місць у Раді, відведених для країн Центральної та Східної Європи. За іронією долі, однією із замінних країн насправді є Україна – терміни її та Чехії закінчуються.

"Росія, очевидно, пропонує такі стимули, як зерно та зброя, в обмін на голоси. Крім інших кроків щодо поглиблення відносин з Африкою, ми знаємо, що президент Путін вже пообіцяв африканським державам зерно ще в липні на саміті Росія-Африка", — говорить Юсуф Сайед Хан, старший юрист міжнародної правозахисної фірми Global rights Compliance.

"У той же час Росія займається систематичним розграбуванням українського зерна, відновивши інфраструктуру, щоб використовувати можливість експорту мільйонів тонн з окупованої української території в Росію. Це не збіг", - додає адвокат з військових злочинів.

"Суть в тому, що Росія зараз знаходиться в не кращому становищі для вступу до Ради з прав людини, ніж майже 18 місяців тому... Багато в чому її пропозиція про возз'єднання і результати голосування стануть барометром міжнародного становища Росії", — говорить Хан.

Хан вважає, щоРосія, скоріш за все, спробує переконати менші країни в тому, що вони не хочуть, щоб їх зробили інструментом для служіння політичній волі західних країн.

Членство Росії в Раді ООН

7 квітня 2022 року Генасамблея ООН призупинила членство Росії у Раді з прав людини. 93 країни проголосували за припинення її членства. 24 проголосували проти, 58 утрималися.

27 вересня 2023 року стало відомо про те, що Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини. Вона подала свою кандидатуру на вибори членів Ради з прав людини на термін 2024-2026 років, які мають відбутися 10 жовтня. Росія має намір боротися з Албанією і Болгарією за два місця в регіональній групі держав Східної Європи.

У МЗС прокоментували наміри Росії повернутися до Ради ООН з прав людини

В даний час в Раді представлені п'ять східноєвропейських держав – Чехія, Грузія, Литва, Чорногорія і Україна. Терміни повноважень Чехії та України закінчуються в грудні 2023 року. Є дві вакансії, але три кандидати — Албанія, Росія та Болгарія.

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