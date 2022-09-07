Представники країн уклали меморандум щодо проекту з будівництва транскордонного трубопроводу.

Україна та Польща домовилися збудувати трубопровід для транспортування української рослинної олії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство сільського господарства та розвитку села Республіки Польща, а також Міністерство інфраструктури Республіки Польща уклали чотиристоронній меморандум щодо проекту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту міста Гданськ", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу та двох терміналів.

"Останні півроку ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної с/г продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні", – зазначив міністр агрополітики України Микола Сольський.

У міністерстві підкреслили, що українська соняшникова олія до повномасштабної війни експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37%), Південно-Східній Азії (29%) та Азії (14,9%).

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня стало відомо, що Україна і Польща домовилися про створення трубопроводу для транспортування рослинної олії.

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