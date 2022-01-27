Найбільшим постачальником свинини в Україну в 2021 році була Данія.

За підсумками 2021 року Україна збільшила імпорт свинини до 40,66 тис. тонн, що на 45% більше, у порівнянні з 2020 роком.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

"Імпорт переважав у вигляді свіжого або охолодженого м'яса - 25,8 тис. тонн (63% від загальних поставок), морожене м'ясо склало 14,8 тис.тонн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найбільшим постачальником свинини в Україну у 2021 році була Данія – 21,17 тис.тонн (52,1% від загальних поставок). Також лідерами в поставках стали: Польща - 6,98 тис.тонн, Нідерланди – 5,24 тис. тонн, Іспанія – 2,36 тис. тонн, Бельгія – 2,24 тис. тонн, Канада - 2,23 тис. тонн.

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Разом з тим, Україна збільшила обсяги експорту вітчизняної свинини на 33% - до 3,83 тис.тонн. Поставки м'яса відбувалися переважно в замороженому вигляді в такі країни як: ОАЕ – 1,74 тис. тонн (45% від загальних поставок), Гонконг – 0,77 тис.тонн, Грузія – 0,22 тис. тонн.

"Таке різке збільшення імпорту можна вважати повноцінною проблемою для галузі через збільшення конкуренції на вітчизняному ринку, адже в цілому приріст поставок за останні 2 роки склав 75%. Таке зростання імпорту було викликане максимально низькими цінами на свинину в Європі через збільшення пропозиції та забою, в той час, як Китай, який є найбільшим ринком збуту для європейської свинини, закрив свої кордони для поставок через перенасичення ринку свининою", - пояснив аналітик УКАБ Максим Гопка.

Як зазначено в повідомленні, попри значний приріст імпорту, у 2021 році вітчизняне свинарство зуміло продемонструвати зростання виробництва м'яса. Відтак, виробництво свинини в господарствах усіх категорій зросло на 6,1%, до 739,4 тис.тонн у забійній вазі. Профільні підприємства змогли збільшити виробництво на 10,5%, до 425,7 тис.тонн у забійній вазі.

Ціни на м'ясо в Україні