За підсумками 2021 року Україна збільшила імпорт свинини до 40,66 тис. тонн, що на 45% більше, у порівнянні з 2020 роком.
Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).
"Імпорт переважав у вигляді свіжого або охолодженого м'яса - 25,8 тис. тонн (63% від загальних поставок), морожене м'ясо склало 14,8 тис.тонн", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що найбільшим постачальником свинини в Україну у 2021 році була Данія – 21,17 тис.тонн (52,1% від загальних поставок). Також лідерами в поставках стали: Польща - 6,98 тис.тонн, Нідерланди – 5,24 тис. тонн, Іспанія – 2,36 тис. тонн, Бельгія – 2,24 тис. тонн, Канада - 2,23 тис. тонн.
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Разом з тим, Україна збільшила обсяги експорту вітчизняної свинини на 33% - до 3,83 тис.тонн. Поставки м'яса відбувалися переважно в замороженому вигляді в такі країни як: ОАЕ – 1,74 тис. тонн (45% від загальних поставок), Гонконг – 0,77 тис.тонн, Грузія – 0,22 тис. тонн.
"Таке різке збільшення імпорту можна вважати повноцінною проблемою для галузі через збільшення конкуренції на вітчизняному ринку, адже в цілому приріст поставок за останні 2 роки склав 75%. Таке зростання імпорту було викликане максимально низькими цінами на свинину в Європі через збільшення пропозиції та забою, в той час, як Китай, який є найбільшим ринком збуту для європейської свинини, закрив свої кордони для поставок через перенасичення ринку свининою", - пояснив аналітик УКАБ Максим Гопка.
Як зазначено в повідомленні, попри значний приріст імпорту, у 2021 році вітчизняне свинарство зуміло продемонструвати зростання виробництва м'яса. Відтак, виробництво свинини в господарствах усіх категорій зросло на 6,1%, до 739,4 тис.тонн у забійній вазі. Профільні підприємства змогли збільшити виробництво на 10,5%, до 425,7 тис.тонн у забійній вазі.
Ціни на м'ясо в Україні
- Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.
- У жовтні 2021 року в Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму. Зокрема, в Києві середня ціна на яловичину коливалася від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.
- Експерти прогнозували, що ціни на м'ясо в Україні можуть злетіти вдвічі.
- У листопаді 2021 року кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні.
- Станом на 16 листопада 2021 року на одному з ринків Києва генеральське сало коштувало 350 гривень за кілограм, звичайне сало – 170 грн.
- Станом на 13 грудня 2021 року, на тлі захмарних цін імпорт свинини в Україну перевищив експорт у 10 разів.
- Станом на початок грудня 2021 року кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах України склало 3,61 млн гол, що на 1,1% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
- За підсумками 2021 року в Україні зросли закупівельні середні ціни на м'ясо.
- Станом на 14 січня 2022 року середня ціна свинини в живій масі склала 48,5 грн/кг, що на 2,5% нижче, ніж торік.