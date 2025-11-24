Серед фруктів подорожчали апельсини та мандарини.

Гуртові ціни на овочі в Україні за тиждень змінилися різноспрямовано. Огірки продовжили дорожчати, кілограм зараз коштує 100-140 гривень на відміну від 80-120 гривень минулого понеділка.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Водночас кілограм картоплі подешевшав за тиждень з 9-12 гривень до 8-12 гривень. Так само втратили в ціні і помідори – їх продають в діапазоні 35-60 грн/кг в порівнянні з попереднім показником 45-60 грн/кг.

Серед різних сортів капусти на одну гривню подешевшав кілограм білокачанної – з 9-11 до 8-10 грн/кг. Також знизилася вартість броколі – з 40-48 до 35-45 грн/кг та синьої капусти – з 20-25 до 17-20 грн/кг. А от цвітна капуста подорожчала з 20-28 до 25-30 грн/кг.

За тиждень зросла вартість цибулі. Ріпчасту продають зараз по 7-10 грн/кг, попередня ціна становила 6-9 грн/кг. Зелена цибуля додала 20 гривень в вартості – з 75-85 до 95-105 грн/кг.

Несуттєво здорожчав кілограм редису – зараз ним торгують по 25-30 грн/кг, тижнем раніше продавали по 23-28 грн/кг. Солодкий перець, навпаки, подешевшав з 90-115 до 80-100 грн/кг.

Що стосується фруктів, то гуртові ціни на яблуко, грушу, виноград та сливу за тиждень не зазнали змін. Подорожчали імпортні апельсини – з 60-75 до 65-80 грн/кг, та мандарини – з 50-110 до 60-120 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Порівняно низька вартість буряку та моркви за тиждень не змінилася, та й загалом овочі борщового набору тримають в кінці листопада помірні ціни. Згідно з прогнозами, до кінця року така тенденція має зберегтися через надлишок продукції у фермерів та брак потужностей для зберігання.

Але загалом вже з початку грудня українці можуть розраховувати на відчутне зростання вартості продуктів через традиційний сезонний фактор. Напередодні різдвяних свят зазвичай посилюється попит на харчі, і виробники починають піднімати ціни.

