За словами експерта, на око фальсифікат визначити досить складно.

В Україні на прилавках магазинів часто можна зустріти сирний продукт, який продають під виглядом справжнього сиру.Читайте такожУкраїна скоротила експорт агропродукції

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила очільниця ГО "Споживча довіра" Олена Куликова.

"На око фальсифікат визначити досить складно... Тільки якщо є якась кричуща ситуація, припустимо, сир занадто білий. Однак маркером може бути ціна. Для виготовлення 1 кг сиру потрібно 11 літрів молока. Відповідно, мінімальна вартість - 120 грн тільки на сировину, є ще й інші інгредієнти, купа всяких накруток, кожен повинен десь заробити. Близько 200 грн за кг – відсікаюча ціна. Нижче - це вже не сир", - пояснила експерт.

Спеціаліст зазначила, що загалом сирний продукт не є небезпечним, проте користі від нього теж організм не отримує.

"Людина, звичайно, не помре, не буде незворотних процесів в організмі, але користі теж не буде", - зазначила Куликова.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко