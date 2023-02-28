Найбільшими покупцями вітчизняного зерна у 2022 році були країни Азії, Африки та Європи.

Виручка від експорту українського зерна у 2022 році склала 9,1 млрд доларів.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов, зазначивши при цьому, що через війну та тривале блокування українських морських портів порівняно з 2021 роком спостерігалося зменшення обсягів поставок більшості основних товарних позицій продукції цієї групи.

"Україна за останнє десятиліття суттєво наростила обсяги експорту зернових. Минулого року на закордонні ринки було вивезено 38,5 млн тонн вітчизняного зерна. Це на 42% перевищує показник 2012 року, хоча і на 32% менше, ніж у рекордному 2019 році. При цьому виручка від експорту українського зерна склала торік 9,1 млрд доларів", – зазначив він.

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За підрахунками "Інституту аграрної економіки", торік кукурудзи було експортовано з України 25 млн тонн – на 1% більше показника 2021 року в 24,7 млн тонн, обсяги експорту пшениці склали 11,2 млн тонн – на 44% менше, ніж у 2021 році. Поставки ячменю на зарубіжні ринки в 2022 році знизилися в порівнянні з попереднім роком на 3,6 млн тонн і склали 2,1 млн тонн. Експорт жита теж помітно скоротився - на 61%, склавши близько 53 тис.тонн.

Пугачов зазначив, що найбільшими покупцями вітчизняного зерна в 2022 році як і раніше були країни Азії, Африки та Європи. При цьому торік збільшився акцент на європейський ринок.

"Китай, який з 2020 року впевнено утримував лідерство у топ-10 найбільших імпортерів українського зерна, посилюючи свої позиції, у 2022 році поступився Румунії, яка у 2021 році навіть не входила до топ-20 основних споживачів зернових. Якщо у 2021 році вартісні обсяги поставок цього виду сільгосппродукції до Румунії становили лише 1,8 млн дол., то у 2022 році вони значно збільшилися і досягли 1243 млн дол. При цьому частка Румунії у вітчизняному експорті зернових склала в минулому році 13,6% вартості експорту цієї товарної групи", – поінформував експерт.

Зате Китай з часткою в 12,1% забезпечив собі друге місце в рейтингу. Третє місце посіла Іспанія (10,8%), четверте – Туреччина (9,6%).

Також до списку основних імпортерів вітчизняних зернових увійшли: Польща (7%), Єгипет (5,9%), Італія (4,4%), Угорщина (4,4%), Нідерланди (3,7%), Південна Корея (2,1%).

Експорт зерна з України в умовах війни

У липні 2022 року Україна та Россі підписали окремі угоди з ООН про відновлення експорту української аграрної продукції по Чорному морю.

26 листопада 2022 року розпочалася реалізація ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої Україна експортуватиме продовольство до країн Африки та Азії.

Станом на 22 лютого 2023 року експорт по "зерновому коридору" зменшився на третину.

За підсумками 2022 року Україна експортувала агропродовольства на суму 23,6 млрд доларів, що на 15% менше рекорду 2021 року в 27,9 млрд доларів.

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