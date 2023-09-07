Попри певне просідання, серед експорту товарів найкращі показники у с/г сектору.

Протягом січня-липня цього року український експорт товарів склав 20,7 млрд доларів. Це на 11,5% менше, ніж в аналогічний період 2022 року, і на понад третину менше, ніж у 2021 році.

Як повідомляє Опендатабот, попри певне просідання, серед експорту товарів найкращі показники у с/г сектору (63%) та продажу металу (12%). Також 7% експорту займають мінеральні продукти, 6% – транспорт та обладнання, 5% – деревина.

Зокрема, експорт металів у поточному році, порівняно з відповідним періодом 2021 року, зменшився у 3,5 рази — до 2,4 млрд доларів.

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Водночас протягом семи місяців поточного року український бізнес наростив експорт сільгосппродукції – до 13 млрд доларів, що на 4,5% більше, ніж у січні-липні 2021 року.

Проте протягом останніх кількох місяців обсяги с/г експорту все ж просідали. Найнижчий показник продажів аграрної продукції за кордон було зафіксовано у липні — 1,3 млрд даларів.

Дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев пов’язує таке скорочення експорту с/г продукції із припиненням зернової угоди у липні 2023 року.

За його словами, негативна динаміка спостерігалася ще у червні, адже частина гравців даного ринку почали вичікувати, якою буде ситуація з вивозом продовольства морськими шляхами. І це призвело до зниження активності укладання контрактів на перевезення с/г продукції.

"Варто говорити про альтернативні шляхи морського експорту. Можливо — про комбінацію "Дунай + територіальні води Румунії", – підкреслив експерт.

Експорт під час війни

Експорт українських товарів країни Європейського Союзу у 2022 році зріс на 4,2% порівняно з 2021 роком і склав близько 28 млрд доларів.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, у 2022-2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022-го по 30 червня 2023 року) Україна експортувала 48,99 млн тонн зерна.

Прогнозується, що в цьому сезоні Україна зможе продати іноземним партнерам 43 млн тонн зернових та олійних культур.

Україні в серпні попри всі перешкоди вдалось збільшити експорт агропродукції до 4,3 млн тонн, це на 16% більше за липневий показник. Найбільш результативним каналом залишаються річкові порти Дунаю, завдяки яким було перевезено 64% обсягів експорту в серпні.

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