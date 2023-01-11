Україна розширюватиме сухопутні транспортні коридори та експорт до ЄС і, відповідно, менше залежатиме від морського експорту.

Експорт українських товарів країни Європейського Союзу у 2022 році, за попередніми оцінками, зріс на 4,2% порівняно з 2021 роком і склав близько 28 млрд доларів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки України, зростання експорту до ЄС стало можливим, зокрема, завдяки заходам з підтримки української економіки в цілому та експорту (лібералізація податків, дерегуляція, підтримка виробників, страхування експорту за допомогою інструментів ЕКА) та заходам, вжитим партнерами в односторонньому порядку або спільно з Україною.

Як зазначила перший віце-прем'єр - міністр-міністр економіки Юлія Свириденко, це надзвичайно важливо з урахуванням диверсифікації логістичних маршрутів, яка є завданням для уряду на майбутнє, враховуючи реалізацію плану відновлення України.

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"Україна розширюватиме сухопутні транспортні коридори та експорт до ЄС і, відповідно, менше залежатиме від морського експорту навіть після розблокування та повернення всіх портів. І, безумовно, це важливо, враховуючи подальшу економічну інтеграцію в ринки ЄС, залучення України до європейських ланцюжків доданої вартості", - зазначила Свириденко.

"Динаміка показників зовнішньої торгівлі України у 2023 році формуватиметься у напрямку поступового поповнення втрат, понесених у 2022 році. Бюджет на 2023 рік передбачає зростання експорту товарів і послуг на 7,2 %. Це з урахуванням ситуації, що склалася у виробничому комплексі, з доступом до трьох портів на Чорному морі для експорту продукції АПК, поступового розширення внутрішнього попиту, попиту на IT-послуги у світі тощо", — йдеться у повідомленні.

Експорт під час війни:

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновленні після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

1 серпня 2022 року з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

17 листопада 2022 року стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

За підрахунками Міністерства інфраструктури України, станом на 9 січня 2023 року в рамках "зернової ініціативи" порти Великої Одеси вже відправили для країн Африки, Азії та Європи 17 млн тонн агропродукції.

За підсумками 2022 року українські аграрії експортували агропродукції на 20 млрд доларів, а це на 50% менше, ніж було у 2021-му.

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