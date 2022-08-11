Мета 2-5 мільйонів тонн експорту на місяць є "досяжною".

Організація Об’єднаних Націй очікує "значного зростання" кількості суден, які хочуть експортувати українське зерно, і мета 2-5 мільйонів тонн на місяць є "досяжною".

Як повідомляє Reuters, про це сказав тимчасовий координатор ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Фредерік Кенні, який спостерігає за угодою.

"Ми очікуємо значного зростання кількості заявок на перевезення", — сказав чиновник, додавши, що мета 2-5 млн тонн місячного експорту "є досяжною".

Очікується, що кількість кораблів, що прибувають в українські порти, зросте, коли будуть узгоджені продажі зерна, сказав Кенні журналістам.

В ООН підкреслили, що експортна угода є комерційною, а не гуманітарною операцією, яка керуватиметься ринком. Усі кораблі повинні пройти перевірку, щоб розвіяти побоювання Росії щодо того, що вони можуть переправляти зброю в Україну.

"На початку наступного тижня ми проведемо комплексний огляд процедур, щоб побачити, що потрібно налаштувати та покращити", — сказав Кенні.

За його словами, поточним пріоритетом є звільнення причалів у трьох портах, на які поширюється угода, – Одесі, Чорноморську та Південному – щоб нові судна могли заходити та завантажувати вантаж. Поки що не було відправок пшениці, судна відправляються з кукурудзою, соєвими бобами та соняшниковою олією та шротом.

Кенні сказав, що власники суден виявили "надзвичайний інтерес" і що в Туреччині стоять на якорі кілька порожніх суден, які чекають на організацію продажу, щоб вони могли відправитися в Україну за вантажем.

Як повідомляв УНІАН, домовленість щодо безпечних поставок українського зерна була досягнута 22 липня в Стамбулі. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН і Туреччини.

27 липня відбулося відкриття спільного координаційного центру. Представники Туреччини, РФ, України та ООН, представлені в центрі, будуть здійснювати контроль реалізації домовленостей.

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