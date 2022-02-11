Експерти впевнені, що навесні ціни на молочну продукцію продовжать зростати.

В Україні за останні місяці суттєво зросли ціни на молочну продукцію. Наприклад, вартість 900 мл молока збільшилася на 1 грн, а ось кілограм сиру подорожчав майже на 5 грн.

За оцінками експертів така тенденція продовжиться і навесні цінники на таких продуктах можуть додати ще по 3-4%, пише Obozrevatel.

Хоч рітейлери і уряд стримують збільшення цін, витрати виробників "молочки" продовжують зростати. Ще в жовтні 2021 року "молочний кошик" (сир, масло, кефір, молоко) обходився українцям в 478,9 грн. А вже в лютому 2022 року за такий же набір доведеться заплатити 516 грн. До прикладу:

масло подорожчало з 48,6 до 53,3 грн (200 гр);

молоко з 31,28 до 32,4 грн (за 900 мл);

кефір з 33,73 до 34,82 грн (за 950 мл);

сир з 49,31 до 51,1 грн (за 300 гр).

Експерти назвали три основні причини, чому подорожчали молочні продукти:

зросли ціни на газ та електроенергію для виробників;

подорожчала молочна сировина (у тому числі через зростання цін на корм);

впала прибутковість виробників молока.

Варто зазначити, що ціни на молочну продукцію багато в чому залежать від великих рітейлерів (мереж супермаркетів). Вони підписують договори з виробниками, в яких вказані і ціни. А щоб підняти вартість, доводиться домовлятися з рітейлерами і переукладати угоди.

Супермаркети завжди проти такої ініціативи: вони зацікавлені зберегти свою надбавку ще й запропонувати продукцію за нижчими цінами, ніж у конкурентів. Як результат-собівартість виробництва зросла значно, а ось ціни ростуть плавно і з запізненням.

"Те зростання цін, яке є, часто не покриває всі витрати. Деякі навіть працюють у збиток. Вони б відігралися шляхом зростання цін для рітейлерів, але рітейлерів дуже складно переконати. Є кілька операторів і вони дуже неохоче йдуть на підвищення цін. Це триває місяцями, а якщо і підвищують, то підвищення відбувається на 2-3% за кілька місяців", – пояснює аналітик Василь Вінтоняк.

Вінтоняк впевнений, що навесні ціни на молочну продукцію продовжать зростати.

"І виробники, і мережі утримують свої заробітки на високих рівнях. Молочна сировина подорожчала. Якщо дивитися зараз і те, що було рік тому, ціна зросла більш ніж на 15%, і це тільки ціна на сировину. А сировина-основа собівартості. Значно зросла вартість енергоресурсів. Молочна сфера використовує багато газу, а він подорожчав в рази. Електроенергія також зросла в ціні", - пояснює експерт.

За його оцінками, мова йде про збільшення на 3-4%. Корм, який у виробництві сирого молока займає 50% від кінцевої ціни, дешевшати не буде. Енергоносії теж. Тому можна очікувати, що влітку ціни продовжать зростати.

Раніше УНІАН писав, що в Україні в січні 2022-го в річному вираженні, у порівнянні з січнем 2021 року, зросли ціни на ряд продуктів, зокрема, на соняшникову олію та цукор - на 34,2% та 22,8% відповідно.

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