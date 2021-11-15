Продукти будуть зростати в ціні в міру зменшення пропозиції на ринку.

До кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн з сьогоднішньої ціни 9,78 грн/кг.

Про це заявила аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин, повідомляє AgroTrend.

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Експерт додала, що в міру того, як буде зменшуватися пропозиція яблук з нетривалим терміном зберігання і реалізується продукція з холодильних складів, ціна на фрукт буде зростати.

Зростання цін на продукти в Україні:

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.

До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.

Автор: Олена Коваленко