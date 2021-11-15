У найближчий місяць яблука подорожчають / фото УНІАН Володимир Гонтар
До кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн з сьогоднішньої ціни 9,78 грн/кг.
Про це заявила аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин, повідомляє AgroTrend.
Читайте такожЦіни на яблука в Україні пробили трирічне "дно"
Експерт додала, що в міру того, як буде зменшуватися пропозиція яблук з нетривалим терміном зберігання і реалізується продукція з холодильних складів, ціна на фрукт буде зростати.
Зростання цін на продукти в Україні:
- Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.
- У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.
- Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.
- До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.