Великодній кошик в Україні відчутно подорожчав: експерти порахували ціну основних страв

Традиційна паска домашньої випічки за рік подорожчала на понад 14%.

У квітні 2026 року традиційний великодній кошик для родини з чотирьох осіб обійдеться щонайменше у 1903,19 грн, що на 14,4% більше, ніж у 2025 році, порахували науковці Інституту аграрної економіки.

"У квітні 2026 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1903,19 грн, тобто на 14,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1663,26 грн", - зазначається у повідомленні.

Якщо ж великодній кошик доповнити іншими складовими: помідорами, огірками, яблуками, червоним вином (Кагор), – його вартість зросте до 2347,94 грн, що на 16,8% більше, ніж минулого року.

Ціна паски

За даними науковців, традиційна паска домашньої випічки (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) за рік подорожчала на 14,6% - до 266,89 грн за кілограм.

Зазначається, що яйця додали у ціні 19,3%, масло вершкове - 6,8%, молоко - 49,6%, борошно - 38,6%, дріжджі - 12,8%, а родзинки - 14,1%.

Єдиним продуктом, що подешевшав, став цукор (-18%).

Експерти додають, що у магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна включає вартість доставки, торгові націнки, залежить від складових та оздоблення випічки.

Ціни на м’ясо

Традиційно найдорожчим складником великоднього кошика залишаються м’ясні продукти.

Науковці наводять такі ціни:

домашня ковбаса – 287,5 грн за 500 грам, 550-600 грн за 1 кг;

буженина – 353 грн за 500 грам, 687-725 грн за 1 кг;

сало – 123 грн за 500 грам, 220-270 грн за 1 кг.

"Порівняно з 2025 роком вартість буженини збільшилася на 16,5%, домашньої ковбаси – на 35,3%, а сала – на 0,4%", - констатують експерти.

Ціни на молочні продукти

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир, вершкове масло та м’який сир.

Науковці наводять наступні розрахунки:

твердий сир – 298 грн за 500 грам;

вершкове масло – 110-120 грн за пачку 200 г;

м’який сир - 157,5 грн за 500 грам.

"Порівняно з 2025 роком вартість сиру твердого зросла на 3,7%, м’якого сиру – на 31,3%, а вершкового масла – на 3,1%", - зазначається у повідомленні.

Ціни на овочі та фрукти

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року помітно зросли ціни на овочі. Якщо торік кілограм тепличних томатів коштував 126-189 грн, то навесні 2026 року - 187-278 грн. Науковці додають, що вартість огірків наразі становить 175-275 грн/кг, що майже на 38,5% перевищує минулорічні показники.

Ціни на яблука залежать від сорту і складають в середньому 45-55 грн за кілограм, що на 17,4% дорожче, ніж торік.

Інші продукти

Ціни на ще один традиційний продукт - хрін – варіюються у діапазоні від 28 до 34 грн за 200 грамів. Також символічною є вартість солі (150-200 г) – 6,72 грн.

Пляшка церковного вина (Кагор) обійдеться у середньому у 189 грн. Експерти зазначають, що ціни коливаються від 160 до 220 гривень за пляшку.

В Інституті аграрної економіки підкреслюють, що великодній кошик подорожчав через наслідки воєнних дій – скорочення виробництв, здорожчання енергоносіїв та логістичні проблеми.

Зазначається, що розрахунок проведено станом на 20 березня 2026 року на основі даних порталу "Мінфін".

Ціни на продукти в Україні - останні новини

У лютому в Україні подешевшала курятина. Середня ціна на курячу тушку в Україні знизилася на 5,7% - до 106,1 грн/кг. Водночас, у березні подешевшала картопля і інші овочі борщового набору.

Слід зазначити, що виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко спрогнозував, що буде з цінами на яйця до Великодня. На його думку, в цьому році вартість яєць вже досягла максимальних показників, і подальшого здорожчання очікувати не варто.

