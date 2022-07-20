Путін "погодився" випустити українські судна. Однак вимагає зняти з росії "зернові" санкції.

Росія не перешкоджатиме вивезенню українського зерна в обмін на зняття з неї санкцій, пов’язаних з постачанням російського зерна.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час візиту в Іран для зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Кремлівський диктатор зухвало заявив, мовляв, США мають зняти всі обмеження на експорт російського зерна, "якщо хочуть покращити ситуацію на ринку продовольства".

"Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті. Ніхто не заперечував досі. У тому числі американські партнери", - цинічно заявив російський терорист-президент.

Крім того, Путін повідомив про збільшення російського експорту зернових цього року з 30 мільйонів тонн зерна до 50 мільйонів, уже навіть не приховуючи факт крадіжки зерна з окупованих територій України.

Раніше УНІАН писав про те, як збільшується цей "потенціал" і російські судна вивозять вкрадене українське зерно до Сирії.

Нагадаємо, 13 липня у Стамбулі відбулись переговори щодо вивезення зерна з України. Серед учасників, крім України та Росії, була Туреччиною та ООН.

Після зустрічі Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що українська та російська делегації продемонстрували розуміння.

Незабаром у Стамбулі відбудеться другий раунд перемовин. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що зараз процес суттєво просунувся.

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