Імпорт російського огірка виявився вигідним, навіть з урахуванням 10% мита.

Україна вперше почала імпортувати тепличні огірки з Росії.

Про це повідомляє East-fruit.com.

Читайте такожВ Україні ціни на огірки сягнули 5-річного максимуму

Як повідомляє видання, імпорт російського огірка виявився вигідним, навіть з урахуванням 10% мита.

"Пропозиція огірка українського виробництва на ринку дуже обмежена - лише кілька комбінатів ведуть відвантаження, тому ціни на український огірок порівняно високі-38-45 грн/кг ($1,44−1,70 доларів США за кг)", - зазначив керівник міжнародних проектів Fruit-Inform.com Євген Кузін.

"Російський огірок надходить на ринок за найнижчими цінами серед усіх конкурентів, тому що в Росії зараз спостерігається тенденція зниження цін на огірок", — зазначив Кузін.

Гладкий огірок в Росії можна купити навіть по $0,82 — 1,09 за кг, а короткий горбкуватий − по $1,23-1,64 за кг.

Імпорт огірків:

З січня по серпень 2021 року Україна імпортувала рекордний обсяг свіжого огірка для цього періоду року — 12,1 тис.тонн. Головними постачальниками були Туреччина і Білорусь.

За цей же період експорт огірка з України склав 4 тис. тонн. У порівнянні з тим же періодом минулого року він виріс у 2,3 раза.

Автор: Олена Коваленко