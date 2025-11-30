Окупанти з так званого підрозділу "Ахмат" торгували краденим пальним прямо на трасі, за що і поплатились.

На території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області "кадировці" барижили соляркою, там пролунало два вибухи.

Як повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, українські партизани з’ясували, що "кадировці" організували схеми продажу краденого пального. Так, краденою соляркою вони торгували в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.

"Після мінування місця "торгівлі" у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви", - повідомили у ГУР і додали, що це сталося 29 листопада.

Так, унаслідок першого вибуху окупанти запанікували. Той, хто вцілів - утік. Водночас невдовзі на місце махінацій з дизпаливом приїхав ще один російський пікап - тоді здетонувало вдруге.

У підсумку успішної операції ГУР та Руху опору було уражено два автомобілі, на яких пересувалися "хапуги" з окупаційного підрозділу "Ахмат". "Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється", - додали у розвідці.

Ситуація в Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, раніше моніторинговий проєкт DeepState зауважив, що Сили оборони України намагаються стабілізуватиситуацію поблизу Гуляйполя Запорізької області та виставити додатковий захисний рубіж.

Водночас російські окупанти продовжували постійні штурми позицій українських військ та здійснювали постійний тиск. Вони масово фіксувалися на околицях Гуляйполя.

