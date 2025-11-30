Маркарова буде займатися питаннями відновлення України та інвестицій.

Президент України Володимир Зеленський призначив експосла України в США Оксану Маркарову своєю радницею з відновлення України та інвестицій. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій", - повідомив президент.

Він наголосив, що вже 4 роки наша країна протистоїть російській агресії, тож фундаментальне завдання - забезпечувати Україну необхідну зброю, системи ППО та достатній ресурс для внутрішньої стійкості

Однак крім щоденної роботи заради виживання України, існує і довгострокова мета – забезпечити для України можливість відбудуватися після завершення війни і поновити нормальний економічний розвиток. Це важливе завдання для уряду України, всіх інституцій та українського бізнесу, підкреслив президент.

"Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами", - зазначив Зеленський.

Оксана Маркарова - що відомо

Оксана Маркарова у 2018-2020 роках обіймала посаду міністра фінансів України.

25 лютого 2021 року її було призначено послом України у США. 27 серпня 2025 року вона була звільнена з посади - замість неї було призначено Ольгу Стефанішину.

Тоді Зеленський натякнув, що пропонував Маркаровій посаду у своїй команді.

"Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни - дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді - працювати заради України", - наголосив він.

