Президент Польщі під час візиту в Угорщину вирішив обмежитися самітом президентів Вишеградської групи.

Президент Польщі Кароль Навроцький скасував заплановану зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після його візиту у Кремль. Про це у мережі Х повідомив голова Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Марчін Пшидач.

За його словами, президент Польщі "послідовно виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, спричиненої Російською Федерацією".

"Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, зокрема в енергетичній сфері, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент К. Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", - написав Пшидач.

Він додав, що Навроцький разом із президентами Чесхії, Словаччини та Угорщини "обговорить питання безпеки та співпраці в Центральноєвропейському регіоні".

Останні заяви Орбана щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно у Москві під час зустрічі з російським диктором Володимиром Путіним Орбан заявив, що Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо врегулювання війни в Україні та наголосив, що Будапешт зацікавлений в успішному завершенні мирних ініціатив щодо України.

Згодом угорський прем'єр-міністр заявив, що після війни Україна має існувати як "буферна держава" між Заходом і Росією, а кордони повинні бути визначені на міжнародній мирній конференції. "Росія зберігає територію, узгоджену на мирній конференції, а все на захід від цієї лінії - територія України, яка знову існуватиме як буфер", - сказав він.

