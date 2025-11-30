У МЗС країни закликали Україну припинити атаки на "цивільний об'єкт".

Казахстан засудив Україну за атаки на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в акваторії порту Новоросійська і вимагає припинити удари.

Міністерство закордонних справ країни підкреслило, що це "третій цілеспрямований акт агресії" проти нібито "цивільного об'єкта, чия діяльність захищена нормами міжнародного права".

"Казахстан висловлює протест у зв'язку з черговим навмисним нападом на найважливішу інфраструктуру міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії порту Новоросійськ... Ми розцінюємо те, що сталося, як дії, що завдають шкоди двостороннім відносинам Республіки Казахстан і України, і очікуємо від української сторони вжиття ефективних заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

У МЗС Казахстану також підкреслили, що КТК відіграє значущу роль у підтримці стабільності світової енергетичної системи.

Удар по нафтовому терміналу в Новоросійську

29 листопада Каспійський трубопровідний консорціум заявив про припинення роботи після атаки морських дронів. КТК заявив, що під час атаки було "значно пошкоджено" одноточковий причальний вузол (ОПУ) №2 - по суті, плавучий буй, який з'єднується з танкерами для завантаження нафти.

"Подальша експлуатація одноточкового причального вузла №2 неможлива", - заявив КТК. "Навантажувальні та інші роботи було припинено, а танкери виведено з акваторії КТК".

Варто зазначити, що Генштаб про удар не повідомляв. Остання офіційно підтверджена атака на порт Новоросійська відбулася 25 листопада.

Консорціум переробляє понад 1% світової нафти. На частку КТК припадає близько 80% експорту нафти з Казахстану. Основними постачальниками КТК є родовища в Казахстані, але компанія також закуповує нафту у російських виробників.

У трубопровід КТК протяжністю 1500 км входять російська компанія, казахстанська державна компанія "КазМунайГаз", а також підрозділи Chevron, російської компанії "Лукойл" і ExxonMobil.

