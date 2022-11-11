Голова МЗС України наголосив, що наша держава повністю зацікавлена у продовженні функціонування домовленостей з експорту продовольства.

Україна зацікавлена у продовженні функціонування "зернової угоди", проте Росія має виконати ряд умов, щоб не гальмувати цей процес.

В ефірі інформаційного телемарафону міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває в Камбоджі на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), наголосив, що Україна абсолютно зацікавлена у продовженні функціонування цих домовленостей.

"Тому перше, що ми вимагаємо, щоб Росія залишилася в цій домовленості та припинила грати в "голодні ігри" із усім світом задля свого задоволення. І друге, це теж дуже важливий елемент, Росія повинна припинити в рамках цієї "зернової домовленості" гальмувати процеси щодо інспекції кораблів", - зазначив Кулеба.

Також він вказав на гальмування дії угоди з боку Росії, назвавши це "тихим саботажем". За словами Кулеби, у дні, коли "зернова угода" працювала без російських інспекторів, кількість суден, які пройшли, завантажилися зерном і вийшли, значно зросла. А у ті дні, коли Росія повернулася до інспекції, почалися проблеми.

"Тому тут є два завдання. Мало залишити Росію в зерновому коридорі, її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини", - додав міністр.

Зернова угода - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" і створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

У зв'язку з тим, що українська сторона станом на 30 жовтня не мала дозволів від Спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій, 218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

Утім ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства й погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть незважаючи на заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

Попри призупинення участі Росії у "зерновій угоді", за два дні – 31 жовтня та 1 листопада – "зерновим коридором" в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два прибули до українських портів під завантаження.

На тлі провалу цього чергового шантажу 2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди". У російському міноборони заявили, що вони нібито "отримали письмові гарантії від України про невикористання зернового коридору для ведення бойових дій". Однак у МЗС України спростували цю чергову російську брехню наголосивши, що Київ не брав жодних нових зобов'язань, які би виходили за рамки існуючої "зернової угоди".

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