Ці моделі готові відірвати з руками: які бензинові автомобілі купують українці

У лютому автопарк України збільшився на 10,8 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Такі дані наводить "УкрАвтопром".
У порівнянні з торішнім показником ця кількість зросла на 11%. Із загальних обсягів 1,8 тис. становили нові автомобілі (-4%), а ще 9 тис. – вживані (+14%).
В обох сегментах упевнено домінують кросовери. У наш час вони дуже популярні в Україні через високий кліренс, що майже ідеально підходить для поганих доріг. При цьому кросовери економніші за позашляховики, бо споживають менше пального.
Серед нових автомобілів найбільший попит мали Mazda CX-5 та Hyundai Tucson, які цінують за поєднання сучасного дизайну, високої якості та приємної керованості. У випадку із Hyundai Tucson значну роль також відіграє доступна ціна.
ТОП-5 найпопулярніших нових автомобілів з бензиновими двигунами:
- Mazda CX-5 - 166 авто.
- Hyundai Tucson - 166 авто.
- Škoda Karoq - 115 авто.
- Škoda Kodiaq - 83 авто.
- Renault Duster - 82 авто.
Серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів найбільший попит у лютому мав кросовер Audi Q5, який пропонує преміальну якість та просунуті технології.
ТОП-5 найпопулярніших імпортованих вживаних авто з бензиновими двигунами:
- Audi Q5 – 562 авто.
- Volkswagen Golf – 551 авто.
- Volkswagen Tiguan – 515 авто.
- Nissan Rogue – 464 авто.
- Audi A4 – 272 авто.
Авторинок України – інші новини
Раніше стало відомо, що у лютому український автопарк поповнили понад 2,5 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 21%. Частка нових автомобілів становила 53%, тоді як у лютому 2025 року вона дорівнювала 63%.
Також повідомлялося, що минулого місяця автопарк України поповнився 1074 транспортними засобами, що працюють на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з лютим минулого року попит на електромобілі скоротився на 76%, а відносно січня 2026 року – на понад 60%.