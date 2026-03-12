Ці моделі готові відірвати з руками: які бензинові автомобілі купують українці

Серед імпортованих вживаних бензинових авто найбільший попит має німецький кросовер.

У лютому автопарк України збільшився на 10,8 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Такі дані наводить "УкрАвтопром".

У порівнянні з торішнім показником ця кількість зросла на 11%. Із загальних обсягів 1,8 тис. становили нові автомобілі (-4%), а ще 9 тис. – вживані (+14%).

В обох сегментах упевнено домінують кросовери. У наш час вони дуже популярні в Україні через високий кліренс, що майже ідеально підходить для поганих доріг. При цьому кросовери економніші за позашляховики, бо споживають менше пального.

Серед нових автомобілів найбільший попит мали Mazda CX-5 та Hyundai Tucson, які цінують за поєднання сучасного дизайну, високої якості та приємної керованості. У випадку із Hyundai Tucson значну роль також відіграє доступна ціна.

ТОП-5 найпопулярніших нових автомобілів з бензиновими двигунами:

Mazda CX-5 - 166 авто. Hyundai Tucson - 166 авто. Škoda Karoq - 115 авто. Škoda Kodiaq - 83 авто. Renault Duster - 82 авто.

Серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів найбільший попит у лютому мав кросовер Audi Q5, який пропонує преміальну якість та просунуті технології.

ТОП-5 найпопулярніших імпортованих вживаних авто з бензиновими двигунами:

Audi Q5 – 562 авто. Volkswagen Golf – 551 авто. Volkswagen Tiguan – 515 авто. Nissan Rogue – 464 авто. Audi A4 – 272 авто.

Раніше стало відомо, що у лютому український автопарк поповнили понад 2,5 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 21%. Частка нових автомобілів становила 53%, тоді як у лютому 2025 року вона дорівнювала 63%.

Також повідомлялося, що минулого місяця автопарк України поповнився 1074 транспортними засобами, що працюють на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з лютим минулого року попит на електромобілі скоротився на 76%, а відносно січня 2026 року – на понад 60%.

